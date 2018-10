Volleybalsters blijven maar winnen op WK in Japan

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison won in Yokohama overtuigend van Mexico in drie sets: 25-19 25-14 25-16. Oranje stroomt door de zege als ongeslagen groepswinnaar door naar de tweede ronde.

Nederland won al van Duitsland (3-1), Japan (3-2), Kameroen (3-0) en Argentinië (3-0). De behaalde punten worden meegenomen naar de tweede ronde, die wordt gespeeld met twee poules van acht. Uit elke poule plaatsen zich de beste drie landen voor de Final Six. Tegenstanders in de volgende fase zijn in ieder geval Servië en Brazilië en vermoedelijk ook de Dominicaanse Republiek en Puerto Rico.

Volledig scherm © Ronald Hoogendoorn

Mexico bleek als verwacht geen al te zware opponent. Serverend en aanvallend was Oranje veel te sterk. Lonneke Sloetjes, Anne Buijs, Juliet Lohuis, Britt Bongaerts, Yvon Beliën, Maret Balkestein-Grothues en Kirsten Knip (libero) vormden de basis. Marrit Jasper kwam er in de tweede set bij. In het derde bedrijf was er ook nog speeltijd voor Laura Dijkema, Tessa Polder en Nicole Oude Luttikhuis. Sloetjes, Buijs en Lohuis maakten de meeste punten, waarbij Lohuis veel scoorde vanuit de opslag. Buijs was weer de beste in het blok.