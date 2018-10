Volleybalsters denderen door op WK

De Dominicaanse Republiek was als nummer negen van de wereld een hoog aangeslagen tegenstander, want Nederland staat op de achtste plaats slechts één plek hoger. Het duel in Nagoya was echter geen moment spannend. De aanvalsdruk van het Nederlands team was de ploeg uit het Caribisch gebied te machtig. Juliet Lohuis nam de plek op de middenpositie over van Nicole Koolhaas, maar verder liet Morrison de basis ongewijzigd: Lonneke Sloetjes, Maret Balkestein-Grothues, Yvon Beliën, Anne Buijs en Laura Dijkema. Celeste Plak en Britt Bongaerts speelden ook in alle sets mee.

Morrison had met volle teugen genoten. ,,Good job'', zei de Amerikaan. ,,Het plan was vanaf het begin de druk opvoeren, goed serveren en snelheid in de aanvallen. Dat hebben we gedaan, we gaven ze geen tijd om op adem te komen.''



Yvon Beliën beaamde de woorden van haar coach. ,,Dit hebben we nog nooit gepresteerd, erg mooi'', zei de international, die vooral in het blok sterk was. ,,We hebben weer goed spel laten zien. Onze service is echt wel een wapen. De Dominicaanse Republiek is aanvallend een heel sterk team, maar ze hebben het niet laten zien en dat hebben wij afgedwongen.''