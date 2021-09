Volleybalsters gaan voor brons na verlies halve finale EK: ‘Trots dat we hebben gevochten’

Door Lisette van der Geest





,,Ik ben trots dat we gevochten hebben”, zei Celeste Plak direct na de verloren halve finale op het EK. Maar dat het de Nederlandse volleyballers nog tekort komen tegenover een wereldtopper als Italië is duidelijk. Het relatief jonge team van bondscoach Avital Selinger kwam er in een vrijwel lege Stark Arena in Belgrado niet aan te pas. Het werd 1-3 (19-25, 17-25, 25-16, 18-25). Vandaag speelt Nederland om het brons tegen Turkije.

,,We gaan winnen of leren”, had Selinger gezegd. Het werd leren voor zijn team, dat al verrast was de laatste vier op het eindtoernooi te halen. Nederland is een team in opbouw. Er is sprake van een wisseling van de wacht. Door routiniers die stopten, of dit jaar besloten niet uit te komen voor Oranje. Dat maakt Oranje nu tot een mix van ervaring en van vrouwen die nooit in de basis stonden, tot dit jaar, en in een enkel geval net achttien zijn; Elles Dambrink.

,,Ik denk dat wij niet zo goed zijn als die andere teams”, sprak Selinger daarom ook vooraf. Om daarna toe te voegen: ,,Maar je hebt altijd een overlapping. Als wij slecht spelen en zij slecht, winnen zij. Als wij op onze top spelen en zij ook, winnen zij. Maar er is een overlapping en dit is sowieso al een belangrijke ervaring om mee te maken.”

Één set lang wist Nederland te domineren, een set waar Plak een goede invalsbeurt had, als vervanger voor het jonge talent Dambrink.

Aanvalsgeweld van Italië

Eerder vrijdagavond koos Selinger voor dezelfde basis als de wedstrijden ervoor, met Juliët Lohues, Anne Buijs, Britt Bongaerts, Nika Daalderop, Eline Timmerman, Dambrink en Myrthe Schoot. Vrij spelen, was de opdracht. En pogen druk op te leggen met goede services. Maar tegen het aanvalsgeweld van Italië kon Nederland niet op. De eerste twee sets domineerden de Italianen en was het geen moment spannend, maar Nederland wist wel de derde set te pakken, een fase in de wedstrijd die Plak met een goed gevoel achterlaat.

Het EK is een belangrijke tussenstop voor Oranje, op weg naar het WK volgend jaar in eigen land. De vier gloriejaren van het Nederlands team waren van 2015 tot en met 2018. Met twee keer EK-zilver, plaatsing voor de Olympische Spelen van Rio en daaropvolgend de olympische vierde plaats. In 2018 werd Nederland voor het eerst vierde van de wereld op het WK in Japan, maar daarna volgde een mindere periode. In 2019 verloor Nederland in de kwartfinale op het EK met 3-0 van Turkije. Verlies op het OKT in eigen land in 2020 kwam aan als een mokerslag, en in de daaropvolgende periode besloot een aantal internationals een pauze in te lassen of zelfs te stoppen.

‘Wij kennen ze, zij kennen ons’

,,Ik ben benieuwd”, zegt de deze zomer na een sabbatical teruggekeerd Plak in een vooruitblik op de wedstrijd om het brons tegen Turkije. ,,Als wij zo vechten als vandaag, gaat het een interessante wedstrijd worden.”

Spelen tegen Turkije levert een emotionele wedstrijd op, denkt ze. Turkije, de ploeg van oud-bondscoach Giovanni Guidetti, de man onder wiens leiding Nederland een paar jaar geleden grote successen haalde, won eerder dit toernooi nog van Nederland in de poulefase.

Plak: ,,Wij kennen ze, zij kennen ons. En niet voor niets hebben we net direct na afloop gezegd dat we nog iets te winnen hebben.”