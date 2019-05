Volleybalsters in Nations League kansloos tegen grootmacht Servië

Europees kampioen ‘We dachten: we vergelij­ken onszelf maar niet met Ajax’

20 mei Ze zijn regerend wereldkampioen in de 49ER FX-klasse, maar waren afgelopen week verwikkeld in een spannend kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van 2020, in Tokio. Voor zeilduo Annemiek Bekkering (27) en Annette Duetz (25) is de winst van de EK-titel zondag bijzaak. Hun grootste triomf is de interne olympische kwalificatie, ten koste van het jonge duo Odile van Aanholt en Marike Jongens. Bekkering: ,,Ja, dan weet je op zondag ineens wat je het komende jaar gaat doen.”