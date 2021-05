Volleybalsters in tweede Nations League-wedstrijd onderuit tegen Duitsland

De volleybalsters spelen gedurende vier weken in totaal vijftien wedstrijden uit de Nations League in het Italiaanse Rimini, waar ze in een ‘bubbel’ zitten vanwege de coronamaatregelen. Vaste krachten als Laura Dijkema, Maret Grothues, Yvon Beliën en Nicole Koolhaas slaan de Nations League over en sluiten zich pas later aan bij Oranje.



Gisteren had Nederland het openingsduel met België met 3-0 gewonnen, morgen is Rusland alweer de volgende tegenstander. De Russinnen waren op de openingsdag nog met 3-0 duidelijk te sterk voor Duitsland.