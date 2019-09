Volleybalsters in vijfsetter onderuit tegen wereldkampioen Servië

Nederland begon met Yvon Beliën, Maret Balkestein-Grothues, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs, Britt Bongaerts, Nicole Koolhaas en libero Myrthe Schoot in de basis. Celeste Plak, Juliet Lohuis en Marrit Jasper stonden ook veelvuldig op het veld. Oranje was de eerste twee sets scherp en goed en nam een 2-0-voorsprong in sets. Daarna nam Servië het initiatief over; de Oost-Europeanen trokken eerst de stand gelijk en waren in de beslissende vijfde set doeltreffender. Sloetjes en Beliën waren de topscorers bij Oranje met 20 en 16 punten. Buijs noteerde 15 punten.

Morrison was zeer te spreken over het niveau van zijn ploeg in de eerste twee sets. ,,De aanval liep uitstekend en de samenwerking tussen blok en defensie was prima”, zei de bondscoach. ,,Maar in de derde set werd Servië steeds beter en het leek wel of onze aandacht verslapte. Het kan ook zijn dat er vermoeidheid in de ploeg sloop, want het is een lang toernooi. We moeten echter wel in staat zijn langer dan twee sets goed te volleyballen.”