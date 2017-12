Volleybalsters op WK in groep A bij gastland Japan

De Nederlandse volleybalvrouwen spelen volgend jaar bij het wereldkampioenschap onder meer tegen gastland Japan. Ook Argentinië, Duitsland, Kameroen en Mexico zijn ingedeeld in groep A. Het WK is van 30 september tot en met 21 oktober.

Japan staat op de wereldranglijst op de zesde plek. Nederland neemt de achtste positie in. Argentinië is op de mondiale ranking de nummer elf, Duitsland staat dertiende, Kameroen is achttiende en Mexico 26ste.

Oranje kwam bij het vorige WK in 2014 in Italië niet verder dan de dertiende plek. Toen was Gido Vermeulen nog bondscoach. Onder leiding van zijn opvolger Giovanni Guidetti eindigden de volleybalsters vorig jaar bij de Olympische Spelen in Brazilië als vierde. Guidetti vertrok een jaar geleden en werd opgevolgd door Jamie Morrison. Met Morrison als trainer eindigde Nederland begin oktober bij het Europees kampioenschap als tweede.

Overige poules

De Verenigde Staten, winnaar van het laatst georganiseerde WK, is ingedeeld in groep C met onder meer Rusland. Wereldranglijstaanvoerder China neemt het in poule B op tegen onder meer Italië en Turkije, waar Guidetti tegenwoordig bondscoach is. Europees kampioen Servië en Brazilië (de mondiale nummer vier) zijn de sterkste landen in groep D.