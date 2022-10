Volleybalsters sluiten WK in eigen land af met nederlaag tegen Japan

interview ‘Lompe driftkik­ker’ is na postolympi­sche dip een van de titelfavo­rie­ten op WK judo: ‘Het is intens geweest’

Een postolympische depressie? Dat had Sanne van Dijke (27) nog nét niet na haar bronzen medaille in Tokio, al sliep ze meer dan dat ze wakker was. Gezien de roerige aanloop ook niet zo gek. En nu? Nu brandt het vuurtje weer bij ‘de lompe driftkikker’, die al zoveel won. Toch is het nog niet klaar...

3 oktober