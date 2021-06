Volleybalsters vechten zich na vijf sets langs Italië in Nations League

Celeste Plak, Juliët Lohuis, Anne Buijs, Britt Bongaerts, Nika Daalderop en Eline Timmerman vormden net als een dag eerder in het van China verloren duel de basis. Nederland begon goed met een kleine voorsprong die uitmondde in setwinst in de eerste set. In de tweede set hadden de Italiaanse volleybalsters lang een kleine marge. Oranje kwam nog terug, maar verzuimde de kansen op setwinst te benutten waarop Italië de set pakte met 28-26.



Na de winst in de derde set voor Italië en de vierde voor Nederland, waren de volleybalsters van Selinger duidelijk de beste in de vijfde set. Oranje liep uit van 4-4 naar 9-4 en gaf die voorsprong niet meer uit handen. Op 14-10 op het vierde matchpoint was het raak.