Volleybalsters vrezen Italiaanse Messi van 1,90 meter lang

Door Lisette van der Geest



Een tijdje geleden zaten Celeste Plak en Paola Egonu met een broodje en een koffie te ontbijten in Novara, de stad van de club waar beide volleybalsters destijds speelden. Het was rustig op straat en vooral stil aan hun tafeltje. Tot iemand de bekendste sterspeelster van Italië opmerkte en om een handtekening vroeg. Plak: ,,Ze gaf er één. Daarna zag ik van meerdere kanten stellen op ons afkomen, werd er gevraagd om foto’s, wat nog meer aandacht trok en in één klap was ons tafeltje omringd.”