Vonn sluit carrière af met WK-brons op afdaling; ‘Dit voelt als goud!’

Alleen titelverdedigster Ilka Stuhec en de Zwitserse Corinne Suter waren sneller. De Sloveense skiester dook 0,49 seconden onder de tijd van Vonn. Suter was 0,23 langzamer dan Stuhec.



Vonn had vooraf aan de WK in Åre aangekondigd dat het haar laatste wedstrijden zouden zijn. Dit seizoen kwam ze, geplaagd door blessureleed, alleen bij de wereldbekerwedstrijden in Cortina d'Ampezzo in actie. Daar werd ze negende en vijftiende op de afdaling. In totaal won Vonn 82 keer een wedstrijd in de wereldbeker.



,,Dit voelt als een gouden medaille’', zei Vonn. ,,Mijn lichaam doet nauwelijks mee, maar ik heb vandaag met mijn hart geskied. Dat gaf me de kracht om voor een medaille te gaan.” In Åre wilde ze nog een keer schitteren. Dat ging mis op de super-G, waarin ze hard ten val kwam. Op de afdaling kreeg ze haar gewilde afscheid. ,,Mijn probleem is dat ik altijd tot op de limiet ga”, zei Vonn bij Eurosport. ,,Dat ik de finish niet zou halen, was echt mijn ergste nachtmerrie.”



Vonn kreeg na afloop bloemen van de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark, wiens record van 86 World Cupzeges ze zo graag wilde breken. Door de vele blessures kon ze geen echte aanval op dat record plaatsen. ,,Nu is het tijd om te vieren en te genieten. Wat er daarna komt, weet ik nog niet.”