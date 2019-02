Vonn, Wenger en Woods in de prijzen bij Laureus Awards in Monaco

Vonn en Woods in de prijzen

Even later viel ook Tiger Woods in de prijzen. De meest succesvolle en bekende golfer aller tijden beleefde zowel op sportief- als privégebied een paar slechte jaren, maar liet zich in 2018 weer van zijn beste kant zijn als sportman. Woods ontving de Comeback of the Year Award. Woods was in tegenstelling tot Vonn niet aanwezig in Monaco, maar liet wel een videoboodschap achter voor het publiek. ,,Deze onderscheiding is voor mij heel speciaal, want als je mij een paar jaar geleden had gevraagd of ik nog aan golf had gedaan zou ik waarschijnlijk antwoorden van niet. Het is een enorme eer.”