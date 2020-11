Voormalig Astros-coach begint zaak over ontslag na schandaal

Luhnow werd in januari samen met teammanager A.J. Hinch ontslagen, nadat uit een onderzoek van de Major League Baseball (MLB) aan het licht was gekomen dat de Astros hadden valsgespeeld in 2017, het seizoen waarin de World Series werden gewonnen. De club uit Houston zou gebaren van de tegenstanders hebben afgekeken. Werpers en catchers communiceren via gebaren en in het jaar van de winst in de World Series zouden die in het geheim via camera’s zijn opgenomen.