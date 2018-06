Voorzitter Nederlandse zwembond in Europees bestuur

Martina kiest dit jaar wél voor deelname aan NK atletiek

1 juni Churandy Martina doet zondag mee aan de FBK Games in Hengelo en komt later deze maand nog een keer in actie in Nederland. De 33-jarige sprinter liet via Twitter weten dat hij meedoet aan de Nederlandse kampioenschappen in Utrecht, van 22 tot en met 24 juni. Vorig jaar verkoos Martina de Diamond League in Rabat boven de NK.