Voorzitter Russische atletiekbond treedt af, opvolger al bekend

,,Ik heb mijn ontslagbrief ingediend", liet Sjliachtin weten. Ook directeur Aleksandr Parkin mag zijn functie voorlopig niet meer uitoefenen. De nieuwe ontwikkelingen komen de Russische atletiek slecht uit. Rusland is al jaren niet meer welkom bij internationale atletiekevenementen. Het is een schorsing die al vier jaar loopt nadat grootscheeps dopinggebruik in de Russische atletiek was ontdekt.

De Russische atletiekbond stelde Julia Tarasenko zaterdag aan als opvolgster van Sjliachtin. ,,Het zijn lastige tijden, we zitten in een moeilijke situatie”, vertelde Tarasenko, die al aan het hoofd stond van de atletiek in Sint-Petersburg. ,,We blijven strijden voor onze bond, vooral omdat we een heleboel atleten hebben die hier niet onder moeten lijden.”