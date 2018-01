Vos mist mogelijk WK in Valkenburg

Marianne Vos komt de komende twee weken niet in actie bij het veldrijden. De renster uit Babyloniënbroek stapt zondag niet in Leuven op de fiets en mist een week later ook het NK in Surhuisterveen. Het is nog onduidelijk of ze op tijd fit is voor het WK van begin februari in Valkenburg.