Vrouwen bezorgen Nederland succes op EK roeien in Varese

Perfecte rentree in NBA: Kevin Durant gooit alles raak

8 april Kevin Durant heeft een ‘perfecte’ rentree gemaakt in de NBA. In de bijna 19 minuten die de Amerikaanse topbasketballer speelde in de thuiswedstrijd van Brooklyn Nets tegen New Orleans Pelicans, waren al zijn schoten raak. De 32-jarige Amerikaan, die 23 wedstrijden miste vanwege een hamstringblessure, droeg met 17 punten bij aan de ruime zege: 139-111.