Vrouwen HC Den Bosch in slotminuut onderuit in eerste finalewedstrijd tegen Amsterdam

Een gedreven spelend HC Den Bosch leek al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen toen Frédérique Matla een door haarzelf versierde strafcorner binnen pushte, maar die treffer werd afgekeurd. In het restant van de eerste helft kreeg Den Bosch nog vijf corners, maar die leverden niets op. Ook kansen voor Frédérique Matla en Lieke Hulsen troffen geen doel. Amsterdam stelde daar niet veel tegenover, Marijn Veen leek soms gevaarlijk te worden maar de Bossche verdediging hield simpel start.

Den Bosch was voor rust duidelijk scherper en feller dan Amsterdam en trok die lijn in de tweede helft door. Dat leverde eerst de zevende strafcorner op - waar weer geen doelpunt uit viel - en kort daarna de verdiende openingstreffer. Via een Amsterdamse stick stuiterde een schot van Matla in het doel: 0-1. Er leek niet zoveel aan de hand voor Den Bosch, tot Pien Sanders een paar minuten later de bal in de cirkel inleverde bij Kitty van Male. Die legde af op Charlotte Vega die recht op Josine Koning schoot, maar Van Male sloeg daarna uit de rebound alsnog toe: 1-1.