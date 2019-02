‘VS moe van Tom Brady in Super Bowl’

Dat is 5 procent minder dan vorig jaar, toen 103,4 miljoen mensen zagen hoe Philadelphia Eagles ten koste van de Patriots voor het eerst kampioen van de NFL werd. Dat was weer 7 procent minder dan in 2017.

,,De terugval van het aantal tv-kijkers heeft onder meer te maken met het feit dat het niet zo'n goede wedstrijd was'', zegt de directeur van het bedrijf dat de kijkcijfers in de VS verzamelt. De Patriots versloegen de Rams met 13-3, de laagste score ooit in de Super Bowl. De fans kregen slechts één touchdown te zien.

De laatste keer dat zo weinig Amerikanen naar de eindstrijd van de NFL keken, was in 2009. Volgens analytici heeft de terugval van de kijkcijfers ook te maken met de dominantie van New England Patriots, dat al voor de zesde keer deze eeuw kampioen werd. ,,Iedereen buiten New England wordt er moe van om steeds Tom Brady en coach Bill Belichick in de Super Bowl te zien.”

Ook de 'halftime show' van Maroon 5 kon de kijkers niet echt boeien. Spektakel bleef uit in Atlanta en dat had zijn weerslag op de kijkcijfers. In 2015 stemden nog 114,4 miljoen mensen af op de Super Bowl.