Waalwijkse basketbalster Klerx krijgt met Namur ‘droomclub’ in Europa Cup

,,Dit is een droom die uitkomt: spelen in de Europa Cup”, reageert Klerx, die al twee jaar in België speelde. Ze kwam eerder uit voor Charleroi. ,,Ik verwacht dat Namur me daar heeft zien spelen en zo bij mij terecht is gekomen. Het aanbod dat ik kreeg is te mooi om te laten lopen. Zeker na een jaar zonder basketballen is dit een geweldige kans voor me.”