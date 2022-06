Waanzinnig wereldrecord in Amstelveen: Nederlandse cricketers krijgen harde les van Engeland

Engeland verbrak haar eigen wereldrecord in een One Day International (ODI), een eendaagse interland. Vier jaar geleden maakten de Engelsen al eens 481 runs tegen aartsrivaal Australië, een veel belangrijker cricketland dan Nederland. Het record in het professionele cricket stond tot vrijdag op naam van het graafschap Surrey dat in 2007 in de Engelse competitie maar liefst 496 runs maakte in een eendaagse wedstrijd van 50 overs.