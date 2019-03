Waarom de shorttrackers niet zonder de iPad kunnen

WK in SofiaDe shorttrackers van het Nederlands team zijn deze dagen in Sofia verslingerd aan de iPad. Niet om hun favoriete serie op Netflix te binge-watchen, maar vanwege de videoanalyse.

Door Rik Spekenbrink



Zelfs tijdens de training is het dringen geblazen voor de vier tablets die op de kussens langs de baan liggen. Na iedere interval van een paar rondjes willen de schaatsers even snel terugkijken hoe ze het er vanaf hebben gebracht. De beelden zijn direct beschikbaar. Belangrijkste informatie voor de sporters: hun kniehoeken en de rondetijden. ,,Soms heb je het gevoel dat je goed laag zat in de bocht, maar valt het in de praktijk tegen. Of andersom”, legt Bjorn de Laat uit. Hij filmt alle trainingen en wedstrijden verzamelt het hele jaar door zo veel mogelijk data. De Laat is ‘embedded scientist’ bij de KNSB, zeg maar de wetenschapper binnen de shorttrackploeg. Na de Winterspelen van Sotsji in 2014 ging hij bij het team van bondscoach Jeroen Otter aan de slag.



De koffer die hij dit weekeinde door de Arena Armeets sjouwt is groot en zit vol ingewikkeld ogende apparatuur. Shorttrack is een moderne sport, video- en data-analyse gebeurt al jaren. De ‘wedstrijd in een wedstrijd’ vindt achter de schermen plaats. Wie kan de meeste dingen meten en een technologische voorsprong nemen. Een shorttracker wint er geen goud mee, maar het kan wel degelijk helpen.

Het gros van het materiaal op De Laats computer is data van het eigen team. Scouting van tegenstanders gebeurt ook, maar minder. ,,Dat doet Jeroen vooral zelf, met zijn ogen. Landen als Hongarije en Korea filmen onze trainingen ook. We zijn benieuwd wat ze ermee doen, maar dat zeggen ze niet. Volgens mij heb je op den duur zo veel materiaal, dat je de mankracht helemaal niet hebt om het allemaal te bekijken, maar goed.”

Toch krijgt Suzanne Schulting ook best wat informatie over haar belangrijkste concurrentes. Aan de hand van positioneringen en rondetijden valt bijvoorbeeld af te lezen wie op welke momenten in de race graag versnelt. En wie in de trainingen de beste indruk maakt. ,,In Thialf gaat het klokken van die tijden volledig automatisch. Hier ligt zo’n systeem niet en lezen we die onder meer af uit de video’s.”

Al bij de RTC’s, de jeugdopleidingen in het land, wordt gewerkt met video-analyse. ,,De hoop is dat de atleet zelf beheerder wordt van zijn techniek.” Al is het wel zo dat de ene schaatser vaker de iPad grijpt dan de ander. ,,Jorien ter Mors en Sjinkie Knegt waren wat dat betreft uitersten”, zegt De Laat. ,,Jorien wilde álles weten, als op en top topsporter. Sjinkie denkt gewoon: ik wil winnen en ga in de wedstrijden zo hard mogelijk rijden.”