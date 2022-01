Waarom Debby Willemsz stopt als international: ‘Ik heb mezelf beloofd om nooit meer ongelukkig te zijn’

NBA Memorabel moment voor Stephen Curry met eerste buz­zer-beater: ‘Het werd tijd’

Stephen Curry heeft al veel memorabele momenten beleefd, maar was vrijdag blij verrast met zijn beslissende score namens Golden Warriors tegen Houston Rockets. Het punt viel in de buzzer, het eindsignaal, een primeur voor de man die recordhouder in de Amerikaanse competitie NBA is als het om aantallen driepunters gaat.

22 januari