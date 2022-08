Waarom Femke Bol relaxed over de atletiekbaan snelt en andere sporters juist onder de stress bezwijken

Maya Kingma zag wat er mis was binnen het triatlon en kaartte het aan, ‘maar overal kwam ik op een dood spoor’

Moedeloos werd ze ervan, Maya Kingma. De in Breda opgegroeide atlete kaartte de misstanden in haar geliefde triatlon overal aan, maar er veranderde niets. ,,Ik ben opgelucht dat het nu zwart op wit staat, en blij met de excuses. Maar daar horen wel acties bij.” Lees hier meer over de inhoud van het rapport.

18 augustus