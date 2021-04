Waarom heel Amerika uitkijkt naar de eerste bal van de ‘man van 324 miljoen’

First pitch

Er kan er maar eentje de allereerste bal gooien en dat is Gerrit Cole. De sterspeler van de New York Yankees zet om 19.05 uur (Nederlandse tijd) het nieuwe seizoen in beweging met zijn first pitch in de thuiswedstrijd tegen de Toronto Blue Jays. Vijf minuten later beginnen de Detroit Tigers aan hun duel met de Cleveland Indians dus zijn alle ogen gericht op de man die na zijn overgang uit Houston vorig jaar één van de grootverdieners is in de MLB. Cole is goed voor 324 miljoen dollar (276 miljoen euro) in negen jaar.

Publiek

Cole kende een prima debuutseizoen bij zijn favoriete club, maar moest dat helaas wel doen zonder publiek. Dat is vanavond wel anders. In het Yankee-stadium zijn 11.000 fans welkom. De meeste clubs mogen – de coronaregels in acht nemend –zo’n 10 tot 25 procent van hun ballpark vullen. In het stadion van de Texas Rangers mogen zelfs alle 40.518 stoeltjes worden bezet. Is dan alles weer helemaal safe? Dat niet. De Washington Nationals missen vanwege corona vijf spelers tegen de New York Mets op op Opening Day.

Volledig scherm Fans van de Milwaukee Brewers op de tribune bij Texas Rangers tijdens de laatste wedstrijd van de voorbereiding © AP

Miljoenendeals

In de MLB werd ondanks de coronacrisis hier en daar weer flink met geld gesmeten dit voorjaar. Wat te denken van korte stop Fernando Tatis Jr, die voor een vergoeding van 340 miljoen dollas (290 miljoen euro) voor 14 jaar (een record) bijtekende bij San Diego Padres. Of pitcher Trevor Bauer na zijn overgang van Cincinnati Reds de komende drie seizoenen bij LA Dodgers 102 miljoen dollar (87 miljoen euro) opstrijkt. Als klap op de vuurpijl werd vandaag bekend dat korte stop Francisco Lindor voor 341 miljoen dollar zijn contract bij de New York Mets met tien jaar heeft verlengd.

Volledig scherm Francisco Lindor. © AP

Nieuwe regels

Alles was anders vorig jaar met ‘slechts’ 60 wedstrijden in het reguliere seizoen en 16 (van de 30) teams in de play-offs. Maar de MLB gaat back to normal met 162 wedstrijden en 10 ploegen die zich kunnen plaatsen voor het post-season. Wel zijn er een paar nieuwigheden waar vorig jaar al mee werd geëxperimenteerd. Zo beginnen de extra innings (als het na 9 innings nog gelijk staat) met een loper op het tweede honk om wat sneller een beslissing te kunnen forceren.

De Nederlanders

Met Xander Bogaerts (Red Sox), Ozzie Albies (Braves), Jurickson Profar (Padres), Didi Gregorius (Phillies), Andrelton Simmons (Twins), Jonathan Schoop (Tigers) Chadwick Tromp (Giants) en Kenley Jansen (Dodgers) telt de MLB weer een aardig aantal (potentiële) Oranje-internationals. Laatstgenoemde zette vorig jaar de kroon op zijn werk door na twee mislukte pogingen met de Dodgers de World Series te winnen. Jansen (33) had persoonlijk een lastig seizoen, maar is nog altijd de closer van de regerend ‘wereldkampioen’. In Spring Training toonde hij in elk geval aan dat het met zijn vorm dit jaar wel goed zit.

De favoriet

Wordt het twee op een rij voor Jansen en co? Dat zou maar zo kunnen. Het sterrenensemble uit Los Angeles was al indrukwekkend en is er met de komst van toppitcher Bauer alleen maar sterker op geworden. Waar LA Dodgers de te kloppen ploeg is in de National League is New York Yankees dat in de American League. Bij de bookmaker staan beide topclubs bovenaan de lijst met kanshebbers.

Volledig scherm Kenley Jansen in actie tijdens Spring Training. © AFP