Waarom Jordi van Erp kort na zijn vertrek alweer terug is bij Dynamico: ‘Ik wil laten zien dat ik niet voor niets twee jaar ben weggeweest’

Jordi van Erp (23) vertrok twee seizoenen geleden bij Dynamico voor een avontuur in de BENE-League met Quintus. Nu is de middenopbouwer eerder dan verwacht terug bij de Osse handballers, die hij naar de middenmoot van de eredivisie wil helpen. ,,Ik merk dat ik veel meer ervaring meeneem dan ik dacht.”

,,Het was tijd om terug naar huis te gaan.” Zo’n uitspraak verwacht je niet snel van een speler die ‘maar’ twee seizoenen is weggeweest bij de club waar het voor hem allemaal begon. Maar Jordi van Erp maakt geen grapje als hij het zegt. Het komt simpelweg door hoe het leven soms loopt.

In het geval van Van Erp heeft dat te maken met de koop van een klushuis in Geffen, een studie die afgerond moet worden en het vooruitzicht op een baan bij zijn oude stageplek. Maar ook een avontuur bij Quintus dat niet helemaal werd wat hij ervan gehoopt had. En ook gingen de lange ritjes naar het Zuid-Hollandse Kwintsheul hem steeds meer tegenstaan.

Ziekte van Pfeiffer

Met veel ambitie trok hij twee jaar geleden van Dynamico naar Quintus, klaar om te spelen in BENE-League. Maar het liep allemaal anders. Van Erp kreeg in zijn eerste seizoen de ziekte van Pfeiffer en eenmaal hersteld liep hij een schouderbreuk op. Dik vijf maanden kon hij niet spelen, terwijl hij zag hoe zijn teamgenoten een degradatie naar de eredivisie niet konden afwenden. Het jaar erop speelde hij wel veel, maar liep Quintus als nummer 2 van de competitie net promotie mis.

Hij is het plezier in het handbal een beetje kwijtgeraakt, geeft Van Erp toe. ,,Maar dat besef kwam pas later, je merkt dat zelf eerst niet zo snel. Dat besef is er inmiddels wel, nu ik lekker op de fiets naar de training kan en samen speel met vrienden, mijn neven (Frank en Erik Loeffen, red.) en mijn broertje (Jeffrey, die net overkomt uit de jeugd, red.).”

Nu ik lekker op de fiets naar de training kan en weer met vrienden en familie speel, merk ik dat ik het plezier een beetje kwijt was geraakt Jordi van Erp

Dat plezier hoopt hij dus niet in de top, maar aan de onderkant van de eredivisie terug te vinden. ,,Ik zie een mooie kans om dat gat te verkleinen”, zegt hij over de kansen van Dynamico, dat zaterdag thuis tegen Feyenoord aan de competitie begint. ,,De afgelopen twee jaar begon Dynamico steeds slecht en moest de club daarna vol aan de bak. De selectie was smal, er waren veel blessures en veel wedstrijden gingen maar net verloren. Nu willen we snel een stabiele plek in de middenmoot vinden.”

Volledig scherm Jordi van Erp lost een schot op de training van de handballers van Dynamico. © Thomas Segers/Pix4Profs

Coach met Champions League-ervaring

Ondanks zijn leeftijd en het korte avontuur bij Quintus, wil Van Erp Dynamico graag bij de hand te nemen. ,,Ik voel de verantwoordelijkheid ook om te laten zien dat ik niet voor niets twee jaar weg ben geweest. En ik merk dat ik veel meer ervaring meeneem dan ik dacht. Vooral in de dekking”, zegt hij. ,,Eerder bij Dynamico hoefde ik eigenlijk nooit te verdedigen, ik was een beetje een ‘mooiweerhandballer’. Vorig jaar ben ik heel veel met de dekking aan de slag gegaan. Dat ging eerst totaal niet, maar mijn coach, die prof was in Zwitserland en nog Champions League heeft gespeeld, heeft mij tactisch en mentaal zoveel kleine slimmigheidjes bijgebracht, dat het ineens superleuk werd om te verdedigen.”

Wat Van Erp betreft is het boek naar het tophandbal nog niet definitief gesloten. Er was voor dit seizoen ook nog kortstondig contact met het Waalwijkse Tachos, dat na degradatie uit de BENE-League ook weer eredivisie speelt. ,,Ik stond eind vorig seizoen op een kantelpunt: kies ik voor het handbal of toch een maatschappelijke carrière? Dat is het laatste geworden. Op dit moment gaan andere dingen even voor. Maar ik heb altijd van seizoen tot seizoen geleefd. Dus ik zie over een tijdje wel weer.”

