Waarom kiezen NBA en MLS voor Disney World?

Door Arjan Schouten



De eerste trailer met de NBA-vlag wapperend bovenop het welbekende Disney-kasteel ging al viral over de sociale media. ‘NBA is Back’, in die zo herkenbaar sierlijke Disney-letters. De basketbalcompetitie trekt naar Disney World in Florida om daar vanaf eind volgende maand met 22 van de 30 teams de competitie versneld uit te spelen. Niet om vervolgens tussen de wedstrijden door lekker in de achtbaan te roetsjen of om Daffy Duck en Bugs Bunny weer mee te laten trainen, net zoals jaren terug in de film Space Jam. Nee, puur uit logistieke en praktische overwegingen.



Om de competities weer te hervatten is het creëren van een veilige omgeving met zo min mogelijk besmettingsgevaar een vereiste. Dus moeten alle spelers bij elkaar blijven, zodat het eindeloze reizen en vliegen door Amerika even niet nodig is. Maar al die tijd van huis en familie gescheiden, daar heeft geen atleet in deze woelige tijden trek in. En daar biedt Disney World dus uitkomst. Want in de vele (luxe-)hotels kunnen niet alleen de teams straks verblijven, maar ook de families.