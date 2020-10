Waarom we niet uitgepraat raken over de G.O.A.T.

Door Arjan Schouten



De lijstjes op internet zijn eindeloos en nooit eenduidig of compleet. Michael Jordan, Tiger Woods, Serena Williams, Michael Schumacher, Péle, Roger Federer, Babe Ruth, Usain Bolt, Wayne Gretzky, Muhammad Ali, Eddy Merckx, Simone Biles, Diego Maradona, Steffi Graf, Michael Phelps. Allemaal wel ooit G.O.A.T. genoemd, Greatest of All Time, een acroniem om de ultieme grootheid aan te wijzen. Voorheen een term die in Europa zelden werd gebruikt, maar inmiddels ook hier aan een opmars bezig.



GOAT is overgewaaid uit Amerika, waar het begrip al een eeuw opduikt in sportverslagen over kampioenen. Bokser Muhammad Ali was de eerste die tijdens zijn carrière de bijnaam The Greatest gebruikte. Het was echter zijn vrouw Lonnie, die in 1992 besloot om G.O.A.T. Inc. op te richten, om het intellectuele eigendom van haar man te bewaken.