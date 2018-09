'WADA heft schorsing Rusada op'

Marathonheld Grenzen, daar gelooft wereldre­cord­hou­der Kipchoge niet in

19 september Hij verblufte de wereld met zijn wereldrecordtijd op de marathon: 2.01.39. ,,Alles is mogelijk, als je er maar in gelooft’’, zegt Eliud Kipchoge, die deze week in Nederland herstelt van zijn historische inspanning in Berlijn.