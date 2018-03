Wanneer niemand op de aardbol zo goed is als jij

Tennisser Paul Haarhuis (stond samen met Jacco Eltingh jarenlang nummer één van de wereld)



,,Ik legde mensen het gevoel altijd zo uit: stel, je zit in een vliegtuig en kijkt uit het raampje naar beneden. Dan zie je onder je die aardbol. En dan verkeer je in de wetenschap dat niemand op die aardbol het op datzelfde moment zo goed doet als jij. Ja, dat is zó uniek. Zó gaaf.



,,Nummer één staan was niet iets waar ik altijd van droomde. Maar als je merkt dat je de top tien haalt, ga je doelen verleggen, als je dan de nummer een positie bereikt is dat waanzinnig. Wij werden eerste na het winnen van de US Open in 1994. De ranking is dan niet het eerste waar je dan aan denkt, maar misschien dat het vijf of dertig minuten later wel zo was.



,,Eerste staan is een combinatie van factoren. Het is een stukje waardering voor alles wat je de twaalf maanden ervoor hebt gedaan. Het is een motivatie om die plek te behouden en je weet dat je onderdeel uitmaakt van een uniek rijtje personen dat hetzelfde voor jou deed. Je bent trots, maar ik heb er geen foto van gemaakt. In die tijd deed je dat niet met je mobieltje.”