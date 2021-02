Wat als je met topsporters als coaches voor de marathon traint?

Butter is de vierde Nederlander ooit die de marathon onder de 2 uur 10 liep. Hij eindigde ook als zesde in de beroemde New York Marathon en miste de Olympische Spelen op slechts acht seconden. Vorig jaar nam hij afscheid als prof. Tijdens zijn gehele carrière werd hij bijgestaan door zijn coach Guido Hartensveld. In die hoedanigheid interviewde ik hen regelmatig. Nu zijn de rollen omgedraaid en stellen zij míj lastige vragen.

Dat mag, want ik heb aangegeven alles te willen geven. Bereid te zijn tot soms tweemaal per dag trainen. Ik stel, met enige overdrijving, mijn lichaam en geest ter beschikking van de hardloopwetenschap. Participerende sportjournalistiek. Zonder al teveel concessies. Dat is het idee. Al blijf ik een recreant, met een fulltime baan met onregelmatige werktijden en een druk sociaal leven.

,,Jij begint uit jezelf al over acht keer per week trainen”, zegt Hartensveld. ,,Dat is hartstikke goed, aan enthousiasme geen gebrek. Maar misschien ga je straks te hard, ontstaat het risico op blessures, moeten we wel op de rem trappen. Ga je dan op je achterste poten staan? Dat weten we allemaal nog niet. We gaan één ding doen en dat is kijken wat er nodig om onder de 2u30 te lopen.” Daarna, lachend: ,,Goede voornemens genoeg, maar houd dat even vol.”