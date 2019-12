Wat was dit decennium de grootste Nederlandse sportprestatie?

Carlsen pakt twee wereldti­tels in Moskou

30 december Magnus Carlsen heeft weer twee wereldtitels toegevoegd aan zijn toch al zo indrukwekkende erelijst. De 29-jarige Noor was in Moskou de beste bij de twee vormen van snelschaken, rapid en blitz. De Noor is sinds 2013 ook de wereldkampioen in het klassieke spel en heeft nu alle titels weer in bezit, iets wat hem in 2014 ook lukte.