Waterpoloër Van der Horst keert terug in Oranje

De aanvoerder van Polar Bears, besloot zich destijds te focussen op zijn maatschappelijke carrière. ,,Ik begon het Nederlands team en het internationale spel steeds meer te missen. Gaandeweg kreeg ik spijt van mijn beslissing om te stoppen”, aldus Van der Horst.



Bondscoach Robin van Galen is maar al te content met de beslissing van de speler: ,,We hebben het altijd jammer gevonden dat Ruud besloot te bedanken. Ik ben blij dat hij zelf tot de conclusie is gekomen dat hij nog niet ‘klaar’ was bij Oranje. Op weg naar de Spelen van Tokio is hij een welkome versterking voor onze selectie.”