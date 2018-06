Waterpoloërs winnen in de open lucht van Georgië

De Nederlandse waterpoloërs hebben in een oefenduel in Bennekom Georgië met 10-7 verslagen. Het team van bondscoach Robin van Galen is in voorbereiding op het EK in Barcelona dat over een kleine twee weken begint. Bij rust leidde Oranje in de open lucht met 5-4.