Waterpololegende Evert Kroon (71) overleden

Herlings oppermachtig in Oldebroek

2 april Jeffrey Herlings heeft in Oldebroek met ruime overmacht de tweede wedstrijd van de Dutch Masters of Motocross op zijn naam geschreven. De Brabantse crosser, die eerste staat in de tussenstand om het WK motorcross, breidde zo zijn voorsprong in de 500cc-klasse uit tot achttien punten op Gautier Paulin. Net als tijdens de eerste wedstrijd in Markelo pakte Herlings de volle buit.