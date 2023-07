Waterpolosters beginnen aan WK met knappe zege op Europees kampioen Spanje

De overwinning van Oranje was met name te danken aan de sterke verdediging. Waar de Spaanse Europees kampioenen in het eerste deel van de wedstrijd nog wel geruime tijd op voorsprong stonden, was de Oranje-verdediging onder leiding van keepster Laura Aarts na de rust stabieler.

Dankzij treffers van Sabrina van der Sloot (2), Simone van de Kraats (2), Brigitte Sleeking (2) en Lola Moolhuijzen won Nederland dit keer uiteindelijk wel van Spanje. Op het afgelopen EK werd Oranje in de halve finales uitgeschakeld door de latere kampioen. Spanje is ook winnaar van olympisch zilver in 2021.

Doudesis genoot vooral van zijn verdediging. ,,Die was erg stabiel. Aanvallend waren we de eerste twee periodes iets te passief, maar na de rust was dat een stuk beter.”

Oranje speelt dinsdagnacht tegen Kazachstan en donderdagmiddag tegen Israël. Op 24 juli zijn de kwartfinales.