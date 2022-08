Waterpolosters in vorm bij Sardinië Cup: derde zege op rij

WK atletiek Tony van Diepen grijpt naast finaleplek, record Dafne Schippers uit de boeken gelopen

Tony van Diepen heeft zich op de WK atletiek in de Amerikaanse plaats Eugene niet kunnen plaatsen voor de finale. De 26-jarige atleet uit Heerhugowaard werd in zijn serie van de halve finales zesde en die klassering was onvoldoende. Hij klokte 1.46,70. De Keniaanse olympisch kampioen Emmanuel Kipkurui Korir won de heat in 1.45,38.

