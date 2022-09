Waterpolosters na 28-0 overwinning op Roemenië zeker van groepswinst op EK

De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis kwam geen moment in problemen tegen de Roemeense vrouwen. Na zeges op gastland Kroatië (22-6), Hongarije (13-4) en Griekenland (13-8) was Nederland al zeker van de kwartfinales. Zaterdagavond nemen de vrouwen het in de laatste groepswedstrijd op tegen Duitsland.



Simone van de Kraats was topscorer bij Oranje met acht doelpunten. Maartje Keuning was tegen de Roemeense vrouwen goed voor vijf treffers. De EK-debutanten Fleurien Bosveld en Lola Moolhuijzen kregen speeltijd van Doudesis en scoorden beiden vier keer. Ook debutante Nina ten Broek was een keer trefzeker.