Waterpolosters naar kwartfinale op EK na zege op Griekenland

Topgolfer Rory McIlroy schrijft geschiede­nis bij FedEx Cup met grootste prijzenpot ooit

Golfer Rory McIlroy heeft voor de derde keer in zijn loopbaan de FedEx Cup op zijn naam geschreven. De 33-jarige Noord-Ier won op de East Lake golfbaan in het Amerikaanse Atlanta het afsluitende Tour Championship, het slottoernooi voor de dertig beste spelers dit seizoen in de PGA Tour en pakte de hoofdprijs van 18 miljoen dollar (18.143.000 euro), de hoogste prijzenpot ooit in golf.

29 augustus