Waterpolovrouwen plaatsen zich voor kwartfinales op EK na derde zege

Na twee eenvoudige zeges op Israël (22-3) en Duitsland (23-3) trof Oranje in Italië de eerste tegenstander van formaat. In het eerste kwart ging het gelijk op, maar na de onderbreking nam Maud Megens de ploeg bij de hand. Halverwege ging Oranje aan de leiding met 6-4.



Italië, dat deze week hinder ondervond van een voedselvergiftiging, kon na de pauze geen vuist meer maken. Megens scoorde in totaal vijfmaal en nam daarmee de helft van de totale productie van Oranje voor haar rekening.



Door de overwinning is ploeg van Arno Havenga zeker van de volgende ronde op het EK in Boedapest. De eerste vier van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales. In de twee resterende groepsduels neemt Oranje het nog op tegen Frankrijk en Spanje.



Oranje is bij titelprolongatie in Hongarije zeker van een olympisch ticket voor Tokio 2020. Indien Spanje, dat al een olympisch startbewijs op zak heeft, EK-goud verovert, volstaat voor Nederland ook een finaleplaats.