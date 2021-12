‘We moeten met corona een betere levensstijl aanmeten, dan werken de huidige maatregelen tegen’

Oud-schaat­ser Groeneveld nu rolstoel­ten­nis­ser: ‘Mijn lichaam heeft onthouden dat ik ooit topsporter was’

Christijn Groeneveld (37), al bijna negen jaar regerend Nederlands kampioen op natuurijs, hield in 2014 een gedeeltelijke dwarslaesie over aan een schaatsongeluk. Deze week meldde hij zich voor een NK in een heel andere sport: rolstoeltennis.

16 december