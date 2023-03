Weduwe Kobe Bryant krijgt 28,85 miljoen dollar schadevergoeding voor foto’s helikoptercrash

Lieke Klaver is precies waar ze wil zijn: ‘Het kan op twee manieren: vechtend of vliegend’

Lieke Klaver, vorig jaar al vierde van de wereld, komt er steeds een beetje dichterbij: een 400 meter die ze vliegend loopt. De 24-jarige atlete over controle willen hebben, haar trainingsboekje, een bijzondere trainingsgroep, haar studieschuld en 700.000 volgers op Instagram. ,,Voordat ik aan topsport deed, had ik al best wel door wie ik ben en hoe ik mezelf een beetje leuk vind.’’