Weer nederlaag in oefenduel voor Nederlandse handbalsters

Toussaint zwemt in Eindhoven opnieuw naar record

11 april Kira Toussaint heeft bij olympische kwalificatiewedstrijden in Eindhoven een Nederlands record gezwommen. Op de 100 meter rugslag kwam ze in de series tot 58,74. Zaterdag had Toussaint al twee keer het Europees record op de 50 meter rugslag verbeterd.