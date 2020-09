Wéér zege Toyota in Le Mans, veel pech voor Racing Team Nederland

Door Arjan Schouten



Sebastien Buemi, Brendon Hartley en Kazuki Nakajima bezorgden Toyota de derde opeenvolgende overwinning in de LMP1-klasse. Op het ruim 13 kilometer lange Circuit de la Sarthe, waar publiek ontbrak bij de 88ste editie en er meer dan in normaal in juni in het donker gereden werd, pakte Toyota met de tweede auto ook de derde plaats. Plaats twee was er zoals verwacht voor de uitdagers van Rebellion Racing, dat met de tweede auto ook de vierde plaats pakte.



Racing Team Nederland kende een moeizame 24 uur in Frankrijk. Gestart van P3 in de LMP2-klasse was de uitgangspositie rooskleurig, maar al snel liepen Nyck de Vries, Giedo van der Garde en Frits van Eerd namens het enige Nederlandse team tegen koelingsproblemen aan, die voor oponthoud zorgden. ,,We kwamen hier met heel veel hoop naar toe. Gingen ook steeds harder in de vrije trainingen. Maar dan begint zo’n race al dramatisch,’’ treurde Van der Garde voor de camera van RTL 7.