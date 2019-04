Weergaloze comeback leidt New Heroes langs Landstede

Atletiek­groot­he­den Farah en Gebrselas­sie ruziën over incident in hotel

24 april Mo Farah en Haile Gebrselassie, twee grootheden in het langeafstandslopen, zijn met elkaar in de clinch gegaan. Aanleiding voor het ‘moddergevecht’ is een incident in maart in Ethiopië. Farah (36) beschuldigt Gebrselassie van nalatigheid bij een diefstal in een hotel, dat eigendom is van Gebrselassie (46). De Ethiopiër reageerde venijnig. Volgens hem had Farah het hotel verlaten zonder te betalen en zich respectloos gedragen. Ook zou Farah een andere atleet hebben belaagd.