Wel tijd om te trainen, niet meer voor een feestje

Door Rik Spekenbrink en Thijs Zonneveld



Of ze niet moet trainen. Of ze wel mag van haar coach. En of ze er niet alleen is voor een mooi plaatje op haar Instagram. Welke vraag je shorttrackster Suzanne Schulting op de rode loper ook stelt: de Sportvrouw van het Jaar van 2018 heeft overal een antwoord op en ze hoeft er niet over na te denken ook. Voor haar is het simpel. Natúúrlijk is ze op het Sportgala.



,,Trainen? ’s Avonds, om half negen? Welnee. Ik heb vanochtend gewoon getraind en ik train morgen ook. Of dit energie kost? Ik kríjg hier juist superveel energie van.”