Wereldkampioen Gajser sluit seizoen winnend af, Bogers knap vijfde

De 24-jarige Honda-coureur moest in de eerste manche de zege nog aan Romain Febvre laten. In de tweede manche was de finishvolgorde echter andersom en gaf Gajser’s zege de doorslag in de daguitslag.



Gautier Paulin, die zijn laatste GP reed, eindigde ook op het podium. Ook Clément Desalle reed zijn laatste GP, maar eindigde in de laatste manche vlak achter een ijzersterke Brian Bogers. De Eindhovenaar kende een matige eerste manche door een vervelende starcrash, maar revancheerde zich dus in de tweede race. Zo ging hij dus met een positieve noot het seizoen uit. In het wereldkampioenschap werd hij tiende.