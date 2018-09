Wereldkampioen halve marathon Paul Koech (49) overleden

Koech werd in 1998 in Zürich wereldkampioen halve marathon en eindigde als zesde op de tien kilometer bij de Olympische Spelen in Atlanta in 1996. Hij stond in zijn thuisland gedurende zijn carrière vooral in de schaduw van legende Paul Tergat. In de voorbije jaren was Koech lid van het bestuur van de Keniaanse atletiekunie, die de voorbije zwaar onder vuur lag vanwege een grootschalig dopingschandaal.



Koech won in 1997 de Dam tot Damloop in Amsterdam.