Wereldkampioen Polen maatje te groot voor volleyballers

Trappers wint ook in eigen hal ruim van Füchse Duisburg

17:08 De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben ook hun tweede oefenwedstrijd binnen drie dagen tegen Füchse Duisburg winnend afgesloten. Nadat het in Duisburg vrijdagavond 4-8 werd in Tilburgs voordeel, eindigde het duel op Stappegoor zondagmiddag in 6-3.