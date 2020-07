‘Wereldkampioen snowboarden tijdens speervissen verdronken’

422 miljoen NFL-ster Patrick Mahomes kan zich nu zelfs het duurste schilderij op aarde veroorlo­ven

7 juli Patrick Mahomes is nog geen 25, maar met een contractverlenging van tien jaar bij de Kansas City Chiefs is zijn kostje gekocht. De American footballer is nu de bestbetaalde sporter van Amerika en kan zelfs een topstuk van Leonardo da Vinci aan de muur hangen.